Юные тюменцы познают научную сторону кулинарии

Кулинария стала темой образовательной программы "Умная Тюмень", которая проходит в эти выходные на территории детского технопарка "Кванториум".

Дети знакомятся с наукой о еде, создают собственную пиццу, вычисляют идеальное время для варки яиц, разбираются с методами консервации и сохранения продуктов и даже пробуют самостоятельно сделать пищевые добавки, пишет "Тюменская область сегодня".

"Проект "Умная Тюмень" стал частью первоначально федерального, а сейчас уже международного проекта "Умные города". Начиналось все шесть лет назад с лектория для взрослых на базе МГУ, потом проект преобразовался в детский. В него входят 34 российских города и несколько зарубежных: Астана, Рига, Барселона. На днях к этому числу присоединяется Прага. При этом образовательные программы ведутся исключительно на языке государства", - рассказала руководитель проекта "Умная Тюмень" Надежда Купчина.

В Тюмени программа реализуется с апреля 2018 года. За полтора года мероприятия "Умной Тюмени" посетили больше 2 с половиной тысяч семей. Программы проходили на разные темы: астрономия, медицина, биологические эксперименты, физика, химия и многие другие. На двухчасовых мероприятиях дети не только узнают теорию, но и самостоятельно проводят опыты и делают выводы. Это не та лаборатория, где ничего нельзя трогать руками. Наоборот: взрослые показывают, как правильно пользоваться инструментами и оборудованием, чтобы проанализировать свойства и характеристики того или иного явления.