Тюменцы выступят на национальном чемпионате Абилимпикс-2019

Участники от Тюменской области готовятся выступить на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2019". В состав делегации нашего региона вошли 19 человек.

20–22 ноября 11 из них по итогам регионального чемпионата примут участие в национальном. Представителям еще 8 компетенций, среди которых "Кондитерское дело", "Адаптивная физическая культура", "Медицинский и социальный уход", "Обработка текста", сначала пройдут отборочные соревнования, которые пройдут 18–19 ноября.

В 2018 году команда Тюменской области на национальном чемпионате завоевала 8 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Кто из участников будет признан лучшим в своей компетенции в этом году, станет известно уже 22 ноября на торжественной церемонии закрытия.