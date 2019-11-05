Проект бюджета Тюмени обсудят на публичных слушаниях

17:00 05 ноября 2019
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Публичные слушания по проекту бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 14 ноября. В слушаниях могут принять участие все желающие, сообщает департамент финансов и налоговой политики администрации.

Ознакомиться с проект бюджета можно здесь.

Публичные слушания пройдут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) с 19:00 до 21:00. Регистрация участников — с 18:00.

Теги: администрация Тюмени , бюджет , публичные слушания
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