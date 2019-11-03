Новые знаки памяти к юбилею Победы устанавливают в Тюменском районе

Около 40 памятных знаков труженикам тыла установят в Тюменском районе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", идея установки памятных знаков была озвучена после проведению юбилейных мероприятий к 70-летию Победы. Рекомендовалось установить знаки в центральных усадьбах муниципалитетов. Но некоторые территории пошли дальше, открыв такие знаки в каждом населенном пункте. Так, в Червишевском муниципальном образовании 1 октября памятные знаки открыли в селах Червишево и Леваши, а уже 29 октября – в селе Мичурино, деревнях Большие Акияры, Друганова, Черная Речка и Костылева.

Установка знаков как дань памяти тем, кто ковал Победу наряду с фронтовиками, – событие долгожданное для жителей столичного: многие из живущих ныне тружеников тыла в период войны были детьми, лишенными детства и вынужденными выполнять взрослую работу. На сегодняшний день, по данным районного Совета ветеранов, в столичном проживают 540 жителей, отнесенных к категории "труженик тыла". "Они есть во всех селах и деревнях района, но, например, в селе Гусево остался только один", - рассказывает председатель организации Татьяна Вавилова.

В День народного единства, 4 ноября, памятный знак труженикам тыла откроют в селе Чикча и деревне Якуши, в ноябре – в поселке Боровский, а в следующем году – в деревне Пышминка.