Тюменцам предлагают высказаться по поводу озеленения города

Сегодня в Тюмени стартует обсуждение проекта адресного перечня озелененных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы".
Жители Тюмени могут ознакомиться со списком предложенных территорий и до 14 ноября 2019 года высказать мнение, отметить территорию, зону отдыха, которую необходимо привести в порядок. Предложения о включении территории в муниципальную программу можно направить в управы административных округов.
Ознакомиться со списком территорий можно здесь.
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