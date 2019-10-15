Тюменцам предлагают высказаться по поводу озеленения города

14:03 15 октября 2019
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Сегодня в Тюмени стартует обсуждение проекта адресного перечня озелененных территорий, подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы".

Жители Тюмени могут ознакомиться со списком предложенных территорий и до 14 ноября 2019 года высказать мнение, отметить территорию, зону отдыха, которую необходимо привести в порядок. Предложения о включении территории в муниципальную программу можно направить в управы административных округов.

Ознакомиться со списком территорий можно здесь.

Теги: обсуждение , озеленение
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