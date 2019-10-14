Среди тюменских подростков выросло число грабежей и угонов

По сведениям прокуратуры Тюменской области, за 9 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 367 преступлений, совершенных подростками. Это на 8,9% меньше, чем за тот же период 2018 года.

На 21% снизилось число краж, совершенных подростками (с 240 до 197), на 42% — преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 21 до 12), на 40% — разбоев (с 5 до 3). В то же время выросло количество тяжких преступлений — с 51 до 73, грабежей — с 27 до 42 и угонов — с 22 до 30.

Самыми распространенными преступлениями среди несовершеннолетних остаются кражи, на втором месте — грабежи, на третьем — угоны.