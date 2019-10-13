Новые резиденты будут развивать проекты в Тюменском технопарке

Три проекта получили статус резидента Тюменского технопарка по итогам последнего заседания экспертного совета. Всего в 2019 году были рассмотрены 37 инновационных проектов, а поддержку получили 24 компании.

Одна из компаний, которая в итоге стала резидентом технопарка, презентовала мобильную станцию мониторинга воздуха. Как рассказал руководитель проекта Илья Зубков, она предназначена для качественного и количественного обнаружения газов – основных приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха.

Статус резидента получила команда проекта по созданию уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах под давлением газо-нефтяной жидкости до 350 атмосфер.

Еще одни разработчики представили программу аттестации и обучения "BiosensingVR", которая предназначена для проведения тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажеров. По словам его автора Максима Гаммера, программно-аппаратный комплекс состоит из сконструированного и собранного нейроинтерфейса, VR-шлема и программного обеспечения, анализирующего действия испытуемого сотрудника при решении производственных задач, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу Тюменского технопарка.