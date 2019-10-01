В регионе от гриппа привили более 258 тыс. человек

По данным Роспотребнадзора на конец сентября, в Тюменской области за счет средств федерального бюджета от гриппа привито более 258 тысяч человек. Из них более 73 тысяч — дети. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019/2020 планируется привить 676 тысяч человек.

По словам специалистов, оптимальное время для вакцинации — осенние месяцы, чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В последнюю неделю сентября на территории региона случаев гриппа не зарегистрировано, как и превышения эпидемических порогов.

Проконсультироваться по вопросам вакцинации жители Тюменской области могут по телефону горячей линии регионального управления Роспотребнадзора: 8-9044-92-92-30.