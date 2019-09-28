В регистр доноров костного мозга внесено сотни тюменцев

Сотни тюменцев уже внесены в Национальный регистр доноров костного мозга. Для вступления в регистр, который в России носит имя Васи Перевощикова, достаточно сдать 9 мл крови, напоминают жителям региона в связи с Днем донора костного мозга, который отмечается в мире в третью субботу сентября.

В Тюмени пройти процедуру можно в любой день в лабораториях "Инвитро" и медицинском центре "Новамед", пишет "Вслух.ру".

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом на выздоровление. Фактор же совместимости очень невысок. Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из десяти тысяч, когда генотип может совпасть. Находят его в том самом регистре доноров костного мозга.

Ко Дню донора костного мозга приурочен флешмоб "Пара слов о костном мозге", в котором приглашают поучаствовать и тюменцев. Это поможет как можно большему числу людей узнать о донорстве и принять решение спасти кому-то жизнь.

Что нужно сделать

Напишите, нарисуйте, вытопчите, вырежьте или выложите на любой поверхности два простых слова "Костный мозг". Сфотографируйте созданное и разместите фотографию в любой соцсети с хэштегами #парасловокостноммозге и #кровь5флешмоб.

Добавьте ссылку на любой полезный ресурс о донорстве костного мозга (например, "Кровь5"), чтобы как можно больше людей узнали о том, как спасти жизнь человека.