Тюменцы увидят империю в цвете на выставке

10:10 25 сентября 2019
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В Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени открылась фотовыставка "Российская империя в цвете". На ней представлены 38 снимков одного из "пионеров" цветной фотографии — Сергея Прокудина-Горского. Фотограф объездил значительную часть Российской империи, запечатлевая старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и бытовые сцены.

На открытии экспозиции тюменский фотограф Игорь Ковалев, предоставивший для выставки фотографии с оттисков фотомастера из своей частной коллекции, рассказал историю появления снимков и дал технические характеристики съемки цветных фотографий. На выставке можно увидеть снимки Тобольска, Тюмени и Ялуторовска начала прошлого века.

Выставка открыта до 31 октября в часы работы информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) Вход бесплатный.

 

Теги: фотовыставка
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