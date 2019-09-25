Тюменцы увидят империю в цвете на выставке

В Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени открылась фотовыставка "Российская империя в цвете". На ней представлены 38 снимков одного из "пионеров" цветной фотографии — Сергея Прокудина-Горского. Фотограф объездил значительную часть Российской империи, запечатлевая старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и бытовые сцены.

На открытии экспозиции тюменский фотограф Игорь Ковалев, предоставивший для выставки фотографии с оттисков фотомастера из своей частной коллекции, рассказал историю появления снимков и дал технические характеристики съемки цветных фотографий. На выставке можно увидеть снимки Тобольска, Тюмени и Ялуторовска начала прошлого века.

Выставка открыта до 31 октября в часы работы информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) Вход бесплатный.