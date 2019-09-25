С начала года в Тюмени произошло 260 ДТП с пешеходами

С начала года на дорогах областного центра зарегистрировано 260 наездов на пешеходов. Погибли 4 человека, 267 получили травмы.

Основными причинами ДТП остаются переход пешеходами улично-дорожной сети вне переходов и нарушение водителями ПДД на "зебрах". Осенью ДТП часто происходят в темное время суток, когда люди, особенно на неосвещенных трассах, не видны водителям. Многие пешеходы движутся без световозвращающих элементов, которые могут сделать их заметными для автомобилистов.

До 30 сентября в Тюмени продлится "Декада безопасности дорожного движения пешеходов". По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году в регионе уже привлечены к административной ответственности более 16 тысяч пешеходов, нарушивших ПДД, и более 7 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на зебрах.