С начала года в Тюмени произошло 260 ДТП с пешеходами

С начала года на дорогах областного центра зарегистрировано 260 наездов на пешеходов. Погибли 4 человека, 267 получили травмы.
Основными причинами ДТП остаются переход пешеходами улично-дорожной сети вне переходов и нарушение водителями ПДД на "зебрах". Осенью ДТП часто происходят в темное время суток, когда люди, особенно на неосвещенных трассах, не видны водителям. Многие пешеходы движутся без световозвращающих элементов, которые могут сделать их заметными для автомобилистов.
До 30 сентября в Тюмени продлится "Декада безопасности дорожного движения пешеходов". По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году в регионе уже привлечены к административной ответственности более 16 тысяч пешеходов, нарушивших ПДД, и более 7 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на зебрах.
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