Общественная палата и Госархив Тюменской области договорились о сотрудничестве

Фото: Общественная палата Тюменской области

Общественная палата Тюменской области и Государственный архив социально-политической истории Тюменской области заключили соглашение о взаимоотношениях и сотрудничестве в области архивного дела и делопроизводства. Соглашение подписано на очередном заседании Совета ОПТО.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев и директор Государственного архива социально-политической истории Тюменской области Елена Долгушина подчеркнули значимость заключенного соглашения и договорились о плодотворном и тесном сотрудничестве по ключевым вопросам.

Было отмечено, что Общественная палата Тюменской области осуществляет важную деятельность по согласованию общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Тюменской области. Организация обеспечивает защиту прав и свобод граждан, развитие демократических институтов, в том числе - исторической значимости сохранения её документального фонда.

Государственный архив социально-политической истории Тюменской области является крупным хранилищем документов по истории региона. В госархиве хранятся документы органов, организаций и учреждений КПСС (РКП(б) - ВКП (б)) и ВЛКСМ (РКСМ), региональных отделений политических партий, движений, общественных объединений, документы ликвидированных предприятий, известных государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей культуры, фото- и видеодокументы за 1887-2018 годы.

В рамках заседания Совета Общественной палаты Тюменской области заслушана информация о ходе реализации на территории региона национального проекта "Экология". Докладчиком выступил председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Альберт Фахрутдинов.

Александр Перов рассказал о работе комиссии по ветеранскому движению и патриотическому воспитанию. Состоялось торжественное награждение граждан и организаций наградами Общественной палаты Тюменской области.