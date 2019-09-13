Тюменские дети могут заниматься спортом в обычных школах

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С 2014 года в Тюмени развивается межведомственный проект "СПОРТ – в общеобразовательную школу". В нем участвуют 19 школ и 8 учреждений дополнительного образования с общим количеством детей более 5 тысяч человек.

В проекте 16 видов спорта, с этого учебного года еще добавятся гиревой спорт и дартс. На перспективу рассматриваются волейбол, кроссфит и ушу. В рамках этого проекта выбранным видом спорта ученики первых-девятых классов занимаются на третьем уроке физкультуры или во внеурочное время, сообщает городской департамент образования.

Продолжают работать в тюменских школах и 35 спортивных классов. В них занимаются 786 детей по 13 видам спорта: танцевальный спорт, хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, дзюдо, самбо, рукопашный бой, шахматы, гребной слалом, спортивная аэробика, тхэквондо, гандбол.

Данные проекты позволяют выявлять талантливых детей и помогают им развивать способности, мотивируют на занятия физической культурой в школах.

Если вас заинтересовали обозначенные проекты, и вы желаете приобщить к ним своего ребенка, то обратите внимание, в какой школе он обучается.

В СОШ№№ 15, 22, 38, 43, 48, 62, 63, 67, 68, 69, 70, в Гимназиях №1 и №83 ваши дети 9-11 классов могут выбирать физкультуру по интересам. Не забудьте уточнить у своего ребенка, что он выбрал?

В гимназиях №16 и 21, лицеях №34 и №81, СОШ №№17, 22, 32, 38,45, 68, 70 ваши дети уже с первого класса занимаются в рамках проекта "Спорт – в школу". Если ваш ребенок ходит в одну из этих школ, уточните, каким видом спорта он занимается на третьем уроке физкультуры.

В СОШ №№ 5, 7, 26, 38, 48, 63, 67, 68, 70, 92, в гимназиях № 12 и 16, в лицеях №№ 81 и 93 есть возможность записать ребенка в спортивные классы по видам спорта. Уточняйте информацию у администрации школы.