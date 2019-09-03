В Тюмени пройдут сплошные проверки автомобилистов

Сплошные проверки водителей на предмет нарушения ПДД в областном центре пройдут с 4 по 8 сентября. Наряды полка ДПС ГИБДД на отдельных участках автомагистралей в разное время суток проверят водителей в потоке транспорта.
Проверять автомобилистов будут в том числе на управление транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. Проверки коснутся и водителей общественного транспорта.
"При планировании и разработке предупредительных мероприятий учтен анализ ДТП и мест их концентрации по тем или иным нарушениям Правил дорожного движения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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