В Тюмени пройдут сплошные проверки автомобилистов

Сплошные проверки водителей на предмет нарушения ПДД в областном центре пройдут с 4 по 8 сентября. Наряды полка ДПС ГИБДД на отдельных участках автомагистралей в разное время суток проверят водителей в потоке транспорта.

Проверять автомобилистов будут в том числе на управление транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. Проверки коснутся и водителей общественного транспорта.

"При планировании и разработке предупредительных мероприятий учтен анализ ДТП и мест их концентрации по тем или иным нарушениям Правил дорожного движения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.