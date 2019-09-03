Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе

Отборочный этап первого открытого вокального чемпионата "Споём живьём" (18+)

Участникам предстоит исполнить песню под аккомпанемент профессиональных музыкантов на сцене ресторана "Максимилианс". Лучшие пройдут в полуфинал. Репертуар участников выбирается из предложенных песен. Оценивать вокал и артистизм выступающих будут музыкальные эксперты, критики, журналисты, известные люди города.

Когда: 3 сентября

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

ФК "Тюмень" VS "Енисей" в Кубке России (0+)

ФК "Тюмень" сразится с командой "Енисей" из Красноярска в рамках 1/32 финала Олимп Кубка России по футболу.

Когда: 3 сентября в 19:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200–400 рублей

Традиционная викторина "Квиз, плиз!" (18+)

Это командная интеллектуально развлекательная игра на самые разные темы. В команде могут быть от 2 до 9 участников.

Когда: 3 сентября в 19:00

Где: гриль-таверна "ЕрмолаевЪ" (ул. Первомйская, 38а)

Стоимость: 300 рублей с человека

Показ фильма "Первому игроку приготовиться" (12+)

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS, огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое "пасхальное яйцо", которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа.

Когда: 3 сентября в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Визуально-пластическая саунддрама "Фрида. Спектр независимости" (16+)

Это биография известной мексиканской художницы Фриды Кало. Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Зрителей ждет синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии.

Когда: 3 и 4 сентября в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 300–400 рублей

UTMN FEST (16+)

Первый фестиваль студенческих объединений UTMN FEST, посвященный новому учебному году. Участники смогут познакомиться со студенческой жизнью и возможностями ТюмГУ, которые помогут определить собственную траекторию развития.

Когда: 4 сентября с 14:00 до 20:00

Где: учебный корпус по адресу ул. Перекопская, 15а (старт от автопарковки на Красина, 19)

Вход свободный!

Показ фильма "Семь психопатов" (16+)

Эта картина — пиршество черного юмора, криминальные интриги и ситуации-перевертыши, когда, в конце концов, всё оказывается не тем, чем казалось поначалу. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 4 сентября в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Викторина "Квиз, плиз!", посвященная вселенной "Гарри Поттера" (18+)

Это командная интеллектуально развлекательная игра на самые разные темы. В команде могут быть от 2 до 9 участников. Узнать подробности и зарегистрировать команду можно тут. На сей раз вопросы будут посвящены книгам и фильмам по известной волшебной вселенной, созданной Джоан Роулинг.

Когда: 4 сентября в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Sensual Party (18+)

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 4 сентября с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный бар "Твой бар" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Игротека от магазина "Мосигра" (12+)

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Когда: 4 сентября с 18:00 до 21:00

Где: пиццерия "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2)

Участие бесплатно!

Выставка-продажа "Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства" (0+)

Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенной на садовых участках, в приусадебных хозяйствах и в с/х районах юга Тюменской области.

Когда: с 4 сентября с 11:00 до 8 сентября 14:00

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Выставка "В предместье Андреевских озер" (0+)

Посетители познакомятся с историческими вехами заповедной земли у берегов живописных Андреевских озер. Музей-заповедник расположен на территории, где люди селились тысячелетиями.

Увлекательное путешествие познакомит участников с историей открытия археологических памятников, а также предметами культуры и быта наших предков (телега пожарная с бочкой, шайка с крышкой для бани, телеги, тачки, карусель "Гигантские шаги", качель). Гости представят традиционный жизненный уклад людей, населявших эту землю.

Когда: вплоть до 1 января 2020 года

Где: Археологический музей-заповедник (23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск")

Стоимость: 150 рублей для взрослой категории граждан, 50 рублей для школьников

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