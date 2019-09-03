"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе
Отборочный этап первого открытого вокального чемпионата "Споём живьём" (18+)
Участникам предстоит исполнить песню под аккомпанемент профессиональных музыкантов на сцене ресторана "Максимилианс". Лучшие пройдут в полуфинал. Репертуар участников выбирается из предложенных песен. Оценивать вокал и артистизм выступающих будут музыкальные эксперты, критики, журналисты, известные люди города.
Когда: 3 сентября
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
ФК "Тюмень" VS "Енисей" в Кубке России (0+)
ФК "Тюмень" сразится с командой "Енисей" из Красноярска в рамках 1/32 финала Олимп Кубка России по футболу.
Когда: 3 сентября в 19:00
Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)
Стоимость: 200–400 рублей
Традиционная викторина "Квиз, плиз!" (18+)
Это командная интеллектуально развлекательная игра на самые разные темы. В команде могут быть от 2 до 9 участников.
Когда: 3 сентября в 19:00
Где: гриль-таверна "ЕрмолаевЪ" (ул. Первомйская, 38а)
Стоимость: 300 рублей с человека
Показ фильма "Первому игроку приготовиться" (12+)
Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS, огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое "пасхальное яйцо", которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа.
Когда: 3 сентября в 21:00
Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный!
Визуально-пластическая саунддрама "Фрида. Спектр независимости" (16+)
Это биография известной мексиканской художницы Фриды Кало. Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Зрителей ждет синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии.
Когда: 3 и 4 сентября в 19:00
Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 300–400 рублей
UTMN FEST (16+)
Первый фестиваль студенческих объединений UTMN FEST, посвященный новому учебному году. Участники смогут познакомиться со студенческой жизнью и возможностями ТюмГУ, которые помогут определить собственную траекторию развития.
Когда: 4 сентября с 14:00 до 20:00
Где: учебный корпус по адресу ул. Перекопская, 15а (старт от автопарковки на Красина, 19)
Вход свободный!
Показ фильма "Семь психопатов" (16+)
Эта картина — пиршество черного юмора, криминальные интриги и ситуации-перевертыши, когда, в конце концов, всё оказывается не тем, чем казалось поначалу. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 4 сентября в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Викторина "Квиз, плиз!", посвященная вселенной "Гарри Поттера" (18+)
Это командная интеллектуально развлекательная игра на самые разные темы. В команде могут быть от 2 до 9 участников. Узнать подробности и зарегистрировать команду можно тут. На сей раз вопросы будут посвящены книгам и фильмам по известной волшебной вселенной, созданной Джоан Роулинг.
Когда: 4 сентября в 19:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей с человека
Sensual Party (18+)
Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.
Когда: 4 сентября с 21:00 до полуночи
Где: музыкальный бар "Твой бар" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)
Участие бесплатно!
Игротека от магазина "Мосигра" (12+)
Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.
Когда: 4 сентября с 18:00 до 21:00
Где: пиццерия "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2)
Участие бесплатно!
Выставка-продажа "Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства" (0+)
Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенной на садовых участках, в приусадебных хозяйствах и в с/х районах юга Тюменской области.
Когда: с 4 сентября с 11:00 до 8 сентября 14:00
Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)
Вход свободный!
Выставка "В предместье Андреевских озер" (0+)
Посетители познакомятся с историческими вехами заповедной земли у берегов живописных Андреевских озер. Музей-заповедник расположен на территории, где люди селились тысячелетиями.
Увлекательное путешествие познакомит участников с историей открытия археологических памятников, а также предметами культуры и быта наших предков (телега пожарная с бочкой, шайка с крышкой для бани, телеги, тачки, карусель "Гигантские шаги", качель). Гости представят традиционный жизненный уклад людей, населявших эту землю.
Когда: вплоть до 1 января 2020 года
Где: Археологический музей-заповедник (23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск")
Стоимость: 150 рублей для взрослой категории граждан, 50 рублей для школьников
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