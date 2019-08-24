Тюменские школьники смогут изучать историю войны через игры

Тюменские общественники планируют создать семь настольных игр о Великой Отечественной войне для школьников. Идею поддержал фонд президентских грантов.

Как считает руководитель Тюменского молодежного социально-творческого объединения "Искра" и автор проекта исторического игро-марафона "Играть, чтобы знать" Григорий Кудашов, современная индустрия развлечений и информации выстроена так, что большинство детей в России прекрасно знают всю "историю" Человека-Паука и прочих голливудских героев, но при этом совсем не знают тех настоящих героев, благодаря которым они, по сути, и живут на этой земле.

"Хотя довольно много внимания уделяется тому, чтобы современные школьники знали и изучали историю Великой Отечественной войны, этих мер оказывается недостаточно. На мой взгляд, связано это и с тем, что формы изучения истории носят преимущественно традиционный, часто пассивный характер и не отличаются разнообразием, динамичностью – тем, что способно заинтересовать, увлечь детей", - считает общественник.

Григорий Кудашов решил для начала опробовать проект на территории Тюменского района, и в случае успеха масштабировать на весь регион и далее за его пределы. С сентября для учителей и педагогов дополнительного образования в муниципалитете пройдет ряд семинаров по использованию настольных игр в работе с детьми. После этого в течение 2019 года занятия с играми включат в урочную и во внеурочную деятельность ребят.

В комплект игр на базе "Мемо" войдут "Дети – герои Великой Отечественной войны", "Главные сражения Великой Отечественной войны", "Города-герои и города воинской славы", "Оружие Победы", "Великие Подвиги", "Герои Великой Отечественной войны", "Полководцы Победы", пишет ИА "Тюменская линия".