В Тюменской области фиксируется рост преступлений

Вопросы эффективности профилактики преступлений обсудили на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов в прокуратуре Тюменской области. Среди прочего речь шла о предотвращении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

Согласно озвученной статистике, по итогам 7 месяцев 2019 года в Тюменской области зафиксирован рост совершенных преступлений на 6,7% (с 14590 до 15566), убийств — на 6,8% (с 59 до 63), случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,7% (с 214 до 224), в том числе со смертельным исходом — на 23,3% (с 30 до 37).

Большинство тяжких и особо тяжких насильственных преступлений были совершены на бытовой почве, в общественных местах, на улицах, лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также ранее совершавшими преступления.