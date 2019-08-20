В Тюмени могут ликвидировать юридические фирмы, нарушавшие права потребителей

В областном центре может быть инициирована ликвидация ряда юридических фирм, на которые часто жаловались их клиенты. Многочисленные обращения связаны с низким качеством оказания услуг, несогласием с их стоимостью, а также с введением в заблуждение по поводу оказываемых услуг.

Наибольшее число жалоб поступило на ООО "Префектъ" и ООО "Центр правовой поддержки", они неоднократно привлекались к административной ответственности.

Так, одна из заявительниц заплатила более 15 тыс. рублей за подготовку ООО "Центр правовой поддержки" двух заявлений в Пенсионной фонд Российской Федерации о досрочном назначении страховой пенсии по старости. Вместе с тем ввиду отсутствия у заявительницы необходимого специального трудового стажа возможность досрочного назначения страховой пенсии по закону была исключена. Об этом было известно сотрудникам юридической организации. ООО "Центр правовой поддержки" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

"С учетом требований действующего законодательства прокуратура области информировала управление Роспотребнадзора по Тюменской области о необходимости инициирования ликвидации в судебном порядке указанных юридических лиц в связи с неоднократным нарушением ими прав потребителей. Кроме того, прокуратурой области направлены материалы в УМВД по г. Тюмени для проведения процессуальной проверки и принятия решения, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.