Музей зовет тюменцев в велопутешествие по городским достопримечательностям

Фото Дмитрия Сиялова

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова вновь приглашает тюменцев на велоэкскурсии "Крутящие истории". В программе интересные рассказы и остановки на лучших смотровых площадках.

Во время экскурсии участники увидят "сердце" Тюмени, узнают об истории первого русского города Сибири и побывают на лучших смотровых площадках набережной.

Ближайшая экскурсия состоится 18 августа в 16 часов. Место встречи участников в сквере "Исторический", стоимость участия составит 300 рублей. На экскурсию приглашают тюменцев и гостей города в возрасте от 16 лет.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно взять с собой велосипед и велосипедный шлем, а также надеть спортивную одежду и обувь и захватить небольшой запас питьевой воды.

Предварительная запись осуществляется по телефонам+7 (3452) 45-35-90, 8-929-266-73-72. Экскурсия на велосипеде – отличный способ увидеть достопримечательности города быстрее, чем пешком, и полезнее, чем на автомобиле.