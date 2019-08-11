Тобольские врачи спасли руку пациенту с тяжелой травмой кисти

Травматологи и нейрохирурги Областной больницы №3 в Тобольске смогли сохранить руку пациенту, который поступил с тяжелой травмой кисти: пострадали все пять пальцев, а три из них находились под угрозой ампутации.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в полдень из пригорода Тобольска. Уже через 10 минут фельдшеры обработали рану, остановили кровотечение, а затем доставили пострадавшего в больницу. Врач-травматолог констатировал повреждение мягких тканей, связок сухожилий, сосудов и нервов всех пальцев левой кисти.

Операцию по восстановлению кисти проводили в несколько этапов. Она длилась шесть часов с участием травматолога и нейрохирурга. Опытный травматолог Областной больницы №3 Екатерина Петухова произвела хирургическую обработку раны и сшила глубокие сухожилия, затем нейрохирург приступил к восстановлению кровотока в пальцах.

"Необходимо было наложить узловые швы ниткой толщиной с волос под микроскопом по всему периметру полностью порванных сосудов, диаметр которых не превышал 1 мм. Времени было мало. Нужно было оперативно восстановить кровоснабжение и сохранить пальцы пациенту. И у нас это получилось", - поделился молодой нейрохирург Расул Галайчиев.

Отметим, в Областной больнице №3 врачи-нейрохирурги круглосуточно оказывают помощь жителям города, Тобольского, Уватского и Вагайского районов. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" развиваются и внедряются новые, более совершенные и менее травматичные методики, пишет "АиФ - Западная Сибирь".