Тюменцы увидят хореографические эскизы в скверах города

Уличный хореографический проект "Сад" стартовал в Тюмени. С 10 по 12 августа в 19:00 танцевальная лаборатория "Ноль" покажет танцевальные эскизы прямо на улицах города.

Как сообщили организаторы, в рамках проекта коллектив показывает картины-зарисовки о повседневной жизни людей в большом городе. Танцевальная лаборатория "Ноль" представит номера в экопарке "Затюменский", в скверах Депутатов и Льва Ровнина. Их зарисовки основаны на наблюдениях за обычными людьми, которых каждый день можно встретить в Тюмени.

По задумке авторов, "Сад" — это место встречи героев: начиная от городской кофейни и заканчивая Райским садом. Режиссером выступила Альфия Агишева. Показы открытые, пройти регистрацию можно по ссылке: https://clck.ru/HVUT9.

Ранее коллектив выступил в Сквере Ветеранов энергетики и на Центральной площади, пишет "Мегатюмень".