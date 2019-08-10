Тюменцы увидят хореографические эскизы в скверах города

Уличный хореографический проект "Сад" стартовал в Тюмени. С 10 по 12 августа в 19:00 танцевальная лаборатория "Ноль" покажет танцевальные эскизы прямо на улицах города.
Как сообщили организаторы, в рамках проекта коллектив показывает картины-зарисовки о повседневной жизни людей в большом городе. Танцевальная лаборатория "Ноль" представит номера в экопарке "Затюменский", в скверах Депутатов и Льва Ровнина. Их зарисовки основаны на наблюдениях за обычными людьми, которых каждый день можно встретить в Тюмени.
По задумке авторов, "Сад" — это место встречи героев: начиная от городской кофейни и заканчивая Райским садом. Режиссером выступила Альфия Агишева. Показы открытые, пройти регистрацию можно по ссылке: https://clck.ru/HVUT9.
Ранее коллектив выступил в Сквере Ветеранов энергетики и на Центральной площади, пишет "Мегатюмень".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru