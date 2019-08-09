Куда сходить с детьми в Тюмени в эти выходные?

Фото: Федерация Пэйнтбола Тюменской области (ФПТО)

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи!

Выставка ручных енотов (0+)

"Енот" - это место, где можно тесно пообщаться с енотами, ощутить на себе всю знаменитую наглость и любопытство этих весёлых и забавных животных. Посещение по предварительной записи по телефону: 8-904-8888-715, 8-3452-935-744.

Когда: по договоренности

Где: ул. Свердлова 5, 302 кабинет

Стоимость: 250 — 800 рублей

Парк активного отдыха "Хлоп Топ" (0+)

Что такое "Хлоп Топ"?

• Это огромное игровое пространство, где детям нравится веселиться и узнавать что-то новое!

• Более 2 000 квадратных метров игрового пространства!

•Аниматоры и детские праздники!

•Семейный ресторан!

Развлечения:

• огромный игровой лабиринт с горками

• тарзанка

• аэрохоккей

• подушка для прыжков с высоты

• сумасшедшие горки на ватрушках

• футбольное поле и баскетбол

• батутный комплекс и поролоновый бассейн

• детский скалодром

•детский тир

• воздушные пушки & пулеметы

• аквагрим

• семейные фотографы

• мастер-классы и анимационные программы для детей

• большая игровая зона для малышей

• кафе

• комнаты для праздников.

Когда: ежедневно

Где: ТЦ "Южный"

Стоимость: 700-950 рублей

День физкультурника (0+)

На площади 400-летия в День физкультурника пройдет множество мероприятий, в числе которых будет и бесплатная игра в лазерный пейнтбол.

Организаторы предлагают два варианта игры: сыграть всем сразу после окончания других состязаний или устроить настоящее соревнование с кубками медалями и ценными призами. Чтобы провести игру вторым способом нужно набрать команду. Максимальное количество команд – 20. Участники будут обеспечены бластерами и налобными повязками.

Соревнования проведут в двух дисциплинах: чемпионат Тюмени по лазерному пэйнтболу (первый дивизион, где принимают участие мужчины и женщины от 18 лет и старше) и первенство города по лазерному пэйнтболу (второй дивизион, где принимают участие юноши и девушки от 12 до 17 лет и третий дивизион, где участвуют мальчики и девочки от 6 до 12 лет). Срок приёма заявок до 11:00 9 августа. Заявки отправлять в электронном виде на e-mail: 707580@mail.ru. Подробности здесь.

Когда: 10 августа, начало игр в 12:30

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

Автобусная экскурсия "Ирбит: из века в век" на межрегиональную выставку-ярмарку "Ирбитская ярмарка – 2019" (12+)

Ирбит – один из старейших уральских городов прославился и получил развитие благодаря ярмарке, которая проходила в нем несколько столетий. Ты можешь принять участие в возрожденной ярмарке и побывать в музее народного быта. А в музее мотоциклов ты увидишь уникальные модели мототехники военного времени и байкерские мотоциклы сегодняшнего дня. Подробности по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 929 266 7372

Когда: 10 августа в 8:00

Где: старт от музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 1300 рублей с человека для взрослых, 1200 рублей для детей, студентов и пенсионеров

Мастер-класс по мехенди (12+)

Мехенди – это роспись по телу, которая, в отличие от татуировки, держится всего несколько недель, является безвредной и не успевает надоесть. Теперь можно не ехать в Индию или Марокко, чтобы сделать себе мехенди. Достаточно посетить этот мастер-класс и даже научиться делать мехенди самому. Требуется запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 10 августа в 15:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 500 рублей

Мастер-класс "Мультяшки на рубашке" (6+)

Мастер-класс, где посетители смогут раскрасить значки с изображением героев советских мультфильмов: Незнайки, Чебурашки, Матроскина и других. Требуется предварительная запись по телефону: 68-11-11.

Когда: 10 августа в течение дня с 10:00 до 19:00

Где: исторический парк "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Стоимость: 250 рублей с человека

Компакт-фестиваль истории технологий ".pixel" (0+)

Антимузей компьютеров и игр (Екатеринбург) представит экспозицию раритетных компьютеров, ноутбуков и игровых приставок, а также проведет лекции, турниры и показы документальных фильмов.

В программе фестиваля: интерактивная выставка раритетной электроники; лекции по компьютерной и игровой истории и лайфстайлу; документальное кино о феномене потребительской электроники и видеоигровой индустрии; турниры по ретроиграм и знанию поп-культуры; видеоигровая зона с аутентичными компьютерами и приставками; фотозона в эстетике конца девяностых/начала нулевых. Подробнее тут.

Когда: 10 и 11 августа с 14:00 до 22:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 300 рублей

Цирковая программа "Белое шоу" (0+)

Новая программа с участием артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В основе программы творчество знаменитой цирковой династии Федотовых-Нестеровых с аттракционом белых тигров Алисы Нестеровой, номером "Белый носорог" Елены Федотовой, номером "Свобода лошадей "Эльфория" Анастасии Стыкан-Федотовой, занявшим высшую награду на престижном цирковом фестивале в Монте-Карло. Кроме того, знаменитая династия представит номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели исполнят "Весенний джаз".

Когда: 10 августа 16:00 и 11 августа в 14:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 500 — 1800 рублей (детям до 3 лет — бесплатно)

Больше мероприятий в полном Топе мероприятий для детей на выходные: https://vk.com/wall-108606347_122462