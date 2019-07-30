Пищевой тест: что это и где его пройти в Тюмени?

Еще в начале 19 века в среде немецких философов зародилось популярное и сегодня высказывание: "Человек есть то, что он ест". Эта фраза впервые прозвучала в рецензии немецкого философа Людвига Андреаса Фейербаха на книгу немецкого философа и физиолога Якоба Моле-шотта "Популярное учение о питательных продуктах".

Минули столетия, но мысль эта не потеряла актуальность. Более того, в современном быстром ритме жизни человек все меньше внимания уделяет употребляемым продуктам. И напрасно. Многие недуги, от проблем с волосами или кожей до ожирения и хронических заболеваний, являются следствием неверно подобранного рациона. И дело может быть даже не во вредности продукта как такового. Не вся пища индивидуально подходит каждому человеку. Поэтому, чтобы не отравлять организм и максимально избавить его от лишней работы, каждому человеку желательно пройти пищевой тест. Особенно людям, страдающим различными заболеваниями.

Пищевой тест – индивидуальный тест на переносимость продуктов питания, в результате которого вы получаете готовый список из 800 продуктов, рекомендованных и не рекомендованных к употреблению именно вам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избавиться от лишних килограммов, многих видов хронических заболеваний, иметь здоровую кожу и волосы, быть в хорошей форме и продлить свою жизнь.

Пищевой тест неинвазивен, максимально точен (поскольку тестируются все формы пищевой непереносимости, включая психогенную) прост, длится от 45 до 60 минут, не требует дополнительных клинических анализов, не имеет противопоказаний и подходит как детям, так и взрослым, в том числе беременным.

В Тюмени пищевой тест можно пройти в первом в областной столице центре интегративной медицины "Главное здоровье". В основе методики пищевого теста положен принцип частотно-волнового тестирования. Специальная система органных фильтров позволяет определить ферментный состав, выделить частоты органов желудочно-кишечного тракта и определить их реакцию на тот или иной вид продукта. Чувствительность и специфичность данного метода по многочисленным научным свидетельствам составляет 93%, что подтверждено, в частности, исследованиями Института гастроэнтерологии.

Вам больше не придется ломать голову над тем, что приготовить, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной именно для Вас.

Подробнее о диагностических услугах и тестах можно узнать на официальном сайте медицинского центра "Главное здоровье" либо по телефону 56-82-88.