Тюменцы присоединились к акции "Донор для Полины"

Тюменцы имеют шанс вступить в Национальный реестр доноров костного мозга, приняв участие во всероссийской акции "Донор для Полины", пишет "Вслух.ру".

Девятилетняя Полина Коновалова из Миасса уже пять лет борется с онкологическим заболеванием. Но болезнь не отступает, после очередного курса терапии в клинике Санкт-Петербурга дело дошло до реанимации. Теперь надежда только на трансплантацию костного мозга.

Полине жизненно необходим донор костного мозга, это единственный шанс на выздоровление. Семья и врачи ищут того самого, единственного генетического близнеца, который поделиться своими клетками и даст возможность Полине победить болезнь.

В российском регистре, который очень мал, подходящего донора нет. Но кроме Полины в нашей стране тысячи людей нуждаются в трансплантации костного мозга. И лекарством от рака может стать любой из нас.

Тюменцы могут сдать 9 миллилитров крови на типирование костного мозга в любой лаборатории Инвитро в любой удобный день. Также кровь принимают в медцентре "Новамед". Сейчас российский регистр находится в процессе объединения с мировым регистром, потому помощь будет намного доступнее. Узнать больше о донорстве костного мозга можно здесь.