Тюменцы увидят военно-историческую реконструкцию на воде

В Тюмени в День города, 27 июля, пройдет военно-историческая реконструкция форсирования реки Свирь. Мероприятие состоится на набережной Туры.

В сражении участвовали наши земляки — бойцы 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени осенью 1941 года. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Свирь, прорыв сильно укрепленной обороны противника и проявленные личным составом мужество и доблесть Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 июля 1944 года дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени.

Горожане увидят форсирование реки, высадку десанта, захват и освобождение побережья. Начало мероприятия в 19.30.

Реконструкция организована Тюменской областной общественной организацией "Союз морских пехотинцев".