Как помочь человеку при кровотечении? Рассказывают сотрудники станции скорой помощи

Специалист по связям с общественностью областной Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина рассказала тюменцам, как помочь человеку с артериальным кровотечением.

Наружное артериальное кровотечение определить очень просто – это пульсирующая струя, независимо от цвета крови. В такой ситуации необходимо бросить все силы на оказание первой помощи, ведь при кровотечении из крупных артерий для спасения жизни человека есть всего лишь от 2 до 8 минут.

Если кровотечение у пострадавшего в районе шеи, нужно прижать пальцами сонную артерию ниже раны к позвоночнику либо зажать саму рану пальцами.

При повреждении руки жгут накладывают на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги – на бедро (от коленного до тазобедренного сустава).

Алгоритм работы со жгутом:

- охватываем жгутом конечность и растягиваем концы до остановки кровотечения, следующие туры фиксируем без натяжения и смещения, концы жгута соединяем клипсами, либо завязываем в узел.

- через 15 минут жгут ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности.

Вместо жгута можно использовать подручные средства – любой предмет, похожий на ремень или веревку, с помощью которых делается "скрутка". Нужно охватить веревкой конечность два раза, концы завязать в узел, оставив между узлом и кожей расстояние с палец. Затем вставить в отверстие любой предмет (ключ, авторучку, палочку и т. п.) и скручивать до остановки кровотечения.

Только после этого нужно вызывать бригаду скорой помощи. Если же вы рядом с пострадавшим не одни, сразу же, пока накладываете жгут, попросите вызвать скорую находящихся рядом. Для этого нужно набрать на стационарном телефоне номер 03, на сотовом – 103 или 112.