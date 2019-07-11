Тюменцев приглашают на экскурсию в Тобольск

16:32 11 июля 2019
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Фото: ТМПО

Совершить небольшое путешествие в Тобольск тюменцы смогут 20 июля. Старт экскурсии назначен на 8:00 от Музейного комплекса имени Словцова (Советская, 63).

Участники экскурсии познакомятся с историей сибирского царства, узнают историю сибирского тракта и первых поселений, увидят величественные храмы Абалакского мужского монастыря и список чудотворной иконы Абалакской Божией Матери, совершат прогулку по Тобольскому кремлю, полюбуются живописными видами и белокаменными стенами, побывают в Музее семьи Императора Николая II.

Стоимость билета: взрослый - 1950 рублей, пенсионеры, дети, студенты– 1550 рублей. Экскурсия с возрастным маркером 16+.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372 или в группе: https://vk.com/tmpo72

Теги: культура , музей , Тобольск , экскурсия
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