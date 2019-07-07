В июле тюменцы смогут прокатиться на двухэтажном автобусе по улицам города

Фото: ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает жителей и гостей города на интересные экскурсии на двухэтажном автобусе.

Экскурсия "От отрога до столицы" будет интересна как старожилам Тюмени, так и тем, кто переехал в областную столицу совсем недавно. Прокатиться на автобусе смогут все, кому уже исполнилось больше 6 лет.

Путешествуя по главным улицам города, вы узнаете его историю со времен небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России.

Экскурсовод расскажет участникам поездки о самых ярких событиях в истории Тюмени, об открытии тюменской нефти и газа, о старых названиях тюменских улиц, почему сибиряков называли "чаедувами", где можно было купить сладости для барышень, кого в нашем городе называли "меховым королем" и многое другое.

Посетив экскурсию, вы откроете для себя новые страницы жизни города счастливых людей и станете счастливее сами.

Даты экскурсий: 7, 14, 21, 28 июля, выезд в 13:00 от остановки "Набережная".

Стоимость билета: 300 руб. – 1 этаж, 400 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – 1 этаж, 250 руб. – 2 этаж.

Запись и подробности по телефонам +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372 или в группе https://vk.com/tmpo72.