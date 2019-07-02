Начальник областной Госавтоинспекции проведет в Тюмени общественную приемную

15:34 02 июля 2019
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Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин 4 июля проведет общественную приемную на площади у Тюменского технопарка.

Участники дорожного движения и горожане смогут обсудить с руководителем Госавтоинспекции региона вопросы обеспечения безопасности на дорогах. Встреча начнется в 10:00. Предварительно вопросы можно направить на электронную почту: gibdd72@mail.ru, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: ГИБДД , общественная приемная , полиция
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