Начальник областной Госавтоинспекции проведет в Тюмени общественную приемную

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин 4 июля проведет общественную приемную на площади у Тюменского технопарка.

Участники дорожного движения и горожане смогут обсудить с руководителем Госавтоинспекции региона вопросы обеспечения безопасности на дорогах. Встреча начнется в 10:00. Предварительно вопросы можно направить на электронную почту: gibdd72@mail.ru, сообщили в пресс-службе ведомства.