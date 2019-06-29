Тюменские школьники мечтают стать врачами и пожарными

Врач, пожарный и полицейский оказались самыми популярными профессиями среди учеников 2-3 класса лицея №34. Это выяснилось в результате опроса, проведенного во время профессиональной летней смены.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в опросе приняли участие 100 учеников 2-3 классов. Им было задано два вопроса: "Кем они хотят стать, когда вырастут" и "Какие профессии в скором времени исчезнут".

Оказалось, что 25% ребят хотят стать врачами. Еще 22% в качестве будущей профессии выбрали военные специальности, полицию и пожарных.

Примечательно, что программистами хотят стать всего 9% опрошенных.

На вопрос "Какие профессии скоро исчезнут" 25% школьников ответили: рабочие заводов и фабрик. 15% ребят считают, что в ближайшее время исчезнет профессия строителя и дворника, продавца, официанта, водителя и автозаправщика.