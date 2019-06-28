Куда сходить с детьми в Тюмени 29 и 30 июня

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

Парк развлечений "ZOOроботы"

Когда: ежедневно с 15 июня до 14 июля с 11:00 до 20:00

Где: Выставочный зал (ул. Севасстопольская, 12)

Стоимость: до 450 рублей (действуют льготы)

0+

Более 30 суперсовременных роботов из США, Китая, Японии, Европы и России. Полный интерактив: трогай, общайся, создавай и управляй роботами. Аттракцион "Ожившие рисунки": создай своего персонажа и вдохни в него виртуальную жизнь. Тренажер силы джедаев: учимся перемещать предметы силой мысли. Робо-футбол: почувствуй себя тренером и приведи команду роботов к победе. Живой мир: обезьяны и рептилии. Послушай посмотри и подружись с нашими животными. И ещё десятки развлечений и сотни эмоций в развлекательном парке.

Афиша фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер"

Когда: 28, 29 июня

Где: Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" (ул.Тульская, 4/3)

Стоимость: бесплатно

6+

Фестиваль проводится в детской библиотеке им. К.Я.Лагунова, филиале областной научной библиотеки. Аудитория – дети в возрасте до 10 лет и их родители. Фестиваль посвящен писателям разных стран.

Гостей фестиваля ждут конкурсы, театральные постановки, литературно-музыкальные гостиные, театрализованные чтения литературных произведений, мероприятия, посвященные писателям, мастер-классы (по росписи имбирного печенья, изготовлению конфет, созданию игрушек для кукольного театра и цветов из бумаги), игровые программы с аниматорами, литературный пленэр, фотозоны и пр.

Подробная информация по телефону: 8(3452)35-98-42

Открытый городской фестиваль "СНЕЕRЁМУХА-2019"

Когда: 29 июня в 12:30

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

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Городской фестиваль среди команд черлидеров. Яркое событие состоится в рамках Дня молодежи и соберет более 300 участников. Свой профессионализм продемонстрируют лучшие спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Ялуторовска.

Акция "Собака-улыбака"

Когда: 29 июня с 15:00 до 18:00

Где: на Цветном бульваре

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Благотворительность может быть не только доброй, но и интересной!

Хотите получить море хорошего настроения и сделать по-настоящему доброе дело?

В эту субботу Запсибкомбанк приглашает поучаствовать в акции "Собака-улыбака" на Цветном бульваре в Тюмени. В этот день собаки самых разных пород соберутся, чтобы умилять и удивлять чудесами дрессировки.

Каждый желающий за благотворительное пожертвование сможет сфотографироваться с понравившейся собакой, поучаствовать в конкурсах и викторинах и получить приятные сувениры от Запсибкомбанка.

Собранные на акции средства пойдут в пользу проекта "Помогать легко!", целью которого является сбор средств для социализации и реабилитации детей с аутизмом и нарушениями развития.

Картинг LiveDrive

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Где: ТРЦ "Солнечный"

Стоимость: от 350 рублей

Категория 6+

В этом картинг-центре:

— Самая длинная трасса в городе;

— Работает 17 болидов: 11 взрослых картов, 6 детских, чей рост свыше 120 см;

— Спаренный карт на 2 места: для взрослого и ребенка, ростом ниже 120 см;

— Система хронометража сама отмечает время и выявляет самого быстрого пилота в заезде.

DANCE WALKING Тюмень

Когда: 29 июня в 18:30

Где: сквер Славянский

Участие бесплатно!

6+

Танцевальная прогулка по городу. Участники собираются в оговоренном месте с заранее подготовленными устройствами вроде плееров, телефонов и наушников, после чего включают общий плейлист и отправляются танцевать на улицах. Узнать подробности и скачать плейлист для прогулки можно здесь.

Выставка "Сокровища музеев России"

Когда: 12 июня-4 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

Вход свободный!

6+

Проект являет собой подарок жителям и гостям города в праздник – ДЕНЬ РОССИИ. Тюмень ПЕРВОЙ принимает передвижную экспозицию цикла "Сокровища музеев России". Проект будет реализован в течение полугода в восьми городах Российской Федерации.

История российского искусства во всем его многообразии представлена в экспозиции. Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, начинают АРТ-тур по стране.

Коллекция охватывает период с XVIII века до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма – выдающихся российских художников.

На выставке в Музейном комплексе посетители познакомятся с полотнами кисти А. Антропова, И. Крамского, И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова, И. Горюшкина-Сорокопудова, И. Билибина, А. Лентулова, Ю. Пименова, П. Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Для тюменцев и гостей региона представлены все жанры живописи: портрет (парадный и провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Разнообразие имен и произведений дают возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Аквапарк "ЛетоЛето"

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Где: ул. Щербакова, 87

Стоимость: тариф "Детский" в выходной день на три часа — 1 300 рублей, на полный день — 1 500 рублей; тариф "Взрослый" в выходной день на три часа — 1 500 рублей, на полный день — 1 800 рублей

0+

В аквапарке представлено более 70 аттракционов и горок. Максимальная вместительность 2 500 человек. Для тех, кто желает остаться в аквапарке на целый день — работает бистро, в котором представлена разнообразная кухня от прекрасных поваров. От легкого салата до отбивной, от риса до овощного рагу и десертов.

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