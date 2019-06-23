Регистрацию автомобилей в тюменском ГИБДД осуществляют в порядке живой очереди

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Для удобства автовладельцев в тюменском ГИБДД вернулись к живой очереди для регистрации транспортных средств. Это связано с тем, что летом значительно увеличилось число желающих пройти данную процедуру.

В связи с этим, в Межрайонном отделе ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств по улице 50 лет Октября, 63 дополнительно работает живая очередь. При этом возможность зарегистрировать машину через портал "Госуслуги" тоже сохранилась, пишет "Мегатюмень".

"Как только летний наплыв регистрационных действий пройдет, будет все как раньше. А сейчас - и Госуслуги и живая очередь", - добавила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД региона Анжела Борисова.

Отметим, что летом количество регистраций увеличилось с 270-330 в день до 550.