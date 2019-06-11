Где тюменцы в одном месте могут заказать роллы и пиццу?

Фото: пиццерия «Челентано»

Когда одновременно захотелось съесть и роллы, и пиццу бывает сложно найти подходящее заведение, где это всё можно заказать. Пиццерия "Челентано" предлагает тюменцам большой выбор роллов и пиццы на любой вкус.

"Челентано" - это пиццерия с 10-летней историей. За это время ассортимент пиццы вырос от 6 наименований до 30. Появились осетинские пироги, блюда фри, роллы, вок, шашлычки, бургеры, десерты и многое другое.

В японском меню представлено около 50 видов роллов: миниатюрные капа-маки, любимые классические роллы, аппетитные темпурные и запеченные роллы, изысканные суши, гунканы и разнообразные сеты. Над приготовлением роллов в "Челентано" работает команда профессионалов — сушистов. В процессе приготовления используется только свежее и качественное сырье.

В ресторанах доставки, в целях экономии, очень часто роллы для утяжеления веса забиваются большим количеством риса или, хуже того, в качестве начинки во многие виды роллов идут крабовые палочки.

Роллы от "Челентано" - это сбалансированное сочетание начинки и риса, разнообразие начинок от угря до снежного краба, несколько видов любимой Филадельфии, на любой вкус и кошелек, приготовление свежайших роллов только на заказ - повара не готовят роллы заранее. Кроме того, в "Челентано" демократичные цены, предусмотрены акции, скидки и бонусная программа. Бесплатная доставка при заказе на сумму от 600 рублей.

Пицца в "Челентано" готовится из свежего тонкого теста, по краю пекарь вручную делает косичку, а для начинки используются только свежие ингредиенты и сыр моцарелла. Пицца выпекается в подовой печи (на камнях), высокий температурный режим при выпекании позволяет сохранить все полезные свойства продуктов.

При самовывозе действует хорошая скидка на пиццу. Ресторан доставки расположен по двум адресам Одесская, 9 и Гольцова, 9. Оформить заказ можно по телефонам +7 (3452) 533-606 и 531-606 или на сайте итал-пицца.рф.