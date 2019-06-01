Где в Тюмени выгоднее покупать продукты?

Самая низкая цена на наиболее распространенные продукты питания в Тюмени зафиксирована в торговой сети "Перекресток". Второе место делят "Магнит" и "Монетка". На третьей позиции – рынок "Михайловский".

Рейтинговое агентство "Сибирь" провело мониторинг цен на товары продуктовой корзины в торговых точках Тюмени. При этом многие тюменцы отмечают, что готовы немного переплатить за качественную продукцию, выбирая между дешевым и безопасным.

Для исследования была определена продуктовая корзина, в которую вошли 10 наиболее распространенных продуктов питания, которые покупает практически каждый тюменец: хлеб, молоко (1 л), картофель, лук, морковь (по 1 кг), гречневая крупа, сахар (1 кг), сыр российский (250 гр), колбаса молочная (500 гр), тушенка мясная.

В результате мониторинга цен самая низкая цена на данную продуктовую корзину зафиксирована в сети супермаркетов "Перекресток" - 697 рублей. Здесь, например, самая дешевая гречка – всего 25, 90 рублей, и морковь - 25, 90 рублей.

Второе место делят цены в магазинах розничной сети "Магнит" и торговой сети "Монетка". Стоимость продуктовой корзины составляет 730 рублей. Из наиболее дешевых позиций – стандартный "кирпич" пшеничного хлеба в "Монетке" за 16,90 рублей.

Замыкает тройку лидеров тюменский рынок "Михайловский". Здесь стоимость продуктовой корзины начинается от 757, 50 рублей. Примечательно, что ассортимент некоторых позиций в данной торговой точке выше, чем в популярных федеральных торговых сетях, выше вероятность наличия того или иного товара. Присутствует продукция местных фермеров.

На четвертой позиции рейтинга продуктовая корзина гипермаркета "Лента" общей стоимостью 773,43 рубля. При этом здесь зафиксирована самая низкая цена на 1 кг сахара - 40, 89 рублей.

Пятую строчку занимает продуктовый магазин "Абсолют". Стоимость продуктовой корзины в этой сети превысила 800 рублей и начинается от 814 рублей. На шестом месте – магазины "Пятерочка". Здесь приобрести указанные продукты можно по общему чеку от 845,90 рублей.

Отметим, мониторинг цен на продукты проводился с 1 по 25 мая 2019 года. Не учитывались продукты по акции, распродажам и скидкам.

Опрос в социальных сетях, который проводился параллельно с мониторингом цен, показал, что большинство тюменцев предпочитают покупать продукты питания в крупных гипермаркетах и торговых сетях.

"Практически одинаковая доля потребителей выбирает магазины "у дома" и продовольственные ярмарки или рынки. При этом в обсуждениях жители города отмечают, что готовы немного переплатить за качественную продукцию, выбирая между дешевыми и безопасными продуктами питания", - прокомментировала директор РА "Сибирь" Екатерина Шилова.