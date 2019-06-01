"Торфяник" организует литературный пикник ко дню рождения Пушкина

Литературную гостиную под открытым небом организует Дом культуры и творчества "Торфяник" в честь дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие пройдет 5 июня в 16 часов.

Организаторы литературного пикника приглашают всех желающих вместе с друзьями провести время с пользой и для души. В программе праздника совместное чтение любимых произведений автора, рисование портрета Пушкина и другое.

Особого внимания заслужит конкурс cosplay и исполнение знакомых романсов на стихи Александра Пушкина. Участие в мероприятии бесплатное. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 45-83-28.