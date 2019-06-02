Детские сады Тюмени стало посещать больше детей

В Тюмени с каждым годом растет количество мест в детских садах. В 2018 году дошкольные образовательные учреждения города посещали 54,5 тыс. детей – это на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как рассказал директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук, в течение последних лет обеспечение детей местами в детсадах является приоритетной задачей для городских властей. Налажена системная работа по созданию дополнительных мест. Это достигается за счет строительства новых садов, возврата зданий и помещений, не использовавшихся прежде по назначению, капитального ремонта и рационализации площадей действующих садов.

Благодаря этим усилиям в 2018 году в тюменских детских садах было создано 1 тыс. 813 мест для малышей. В общей сложности с 2015 года открыто более 4 тыс. мест в садах. Кроме того, для повышения доступности дошкольного образования выделяются субсидии частным детским садам на содержание детей в группах полного дня. За прошедший год на эти цели из бюджета направили 51 млн рублей.

"Это направление востребовано. В 2018 году 1 тыс. 763 ребенка посещали такие сады. Это на 347 детей больше, чем в 2017 году", - отметил Андрей Пилипчук.