Тюменцы узнают о Великом переселении народов в Западной Сибири

Лекция "Эпоха Великого переселения народов в Западной Сибири по археологическим данным" пройдет завтра, 23 мая, в Музейном комплексе имени Словцова. Тему раскроет доктор исторических наук, профессор, преподаватель ТюмГУ Наталья Матвеева.

В эпоху Великого переселения народов (IV–VII вв.) в регионе сложились благоприятные условия, способствовавшие притоку кочевников. Миграции явились совокупным действием ряда природных, политических и социальных факторов. Традиции раннего железного века слабеют, формируются новые культуры в результате воздействия мигрантов с севера и юга на местное население, а также образуются отдельные анклавы протоболгарских и других тюркоязычных групп, кратковременно проживавших перед переселением на Запад.

Начало лекции в 18.00. Вход свободный. Адрес: ул. Советская, 63.