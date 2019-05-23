Тюменцы узнают о Великом переселении народов в Западной Сибири

17:00 22 мая 2019
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Изображение: ru.wikipedia.org

Лекция "Эпоха Великого переселения народов в Западной Сибири по археологическим данным" пройдет завтра, 23 мая, в Музейном комплексе имени Словцова. Тему раскроет доктор исторических наук, профессор, преподаватель ТюмГУ Наталья Матвеева.

В эпоху Великого переселения народов (IV–VII вв.) в регионе сложились благоприятные условия, способствовавшие притоку кочевников. Миграции явились совокупным действием ряда природных, политических и социальных факторов. Традиции раннего железного века слабеют, формируются новые культуры в результате воздействия мигрантов с севера и юга на местное население, а также образуются отдельные анклавы протоболгарских и других тюркоязычных групп, кратковременно проживавших перед переселением на Запад.

Начало лекции в 18.00. Вход свободный. Адрес: ул. Советская, 63.

Теги: археология , история , лекция
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