Куда сходить с детьми в Тюмени 18 и 19 мая?

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет еженедельный Топ мероприятий на выходные для всей семьи.

Выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках"

Когда: с 16 мая по 30 июля 2019

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

Вход свободный!

12+

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает посетить выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках" художников Андрея и Михаила Рудневых.

Творчество братьев Рудневых – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов.

Темы, которые затрагивают художники, актуальны по сей день. Это вопросы человеческого выбора, Добра и Зла, поиска своего места в меняющемся мире. Выставка позволит познакомиться с работами в технике живописи и графики.

Зрители увидят творческий процесс создания живописного полотна: в определённые дни художники будут работать онлайн. Также гостей ждут авторские экскурсии.

За восемнадцать лет профессиональной деятельности Андрей и Михаил Рудневы неоднократно принимали участие в международных фестивалях, выставлялись в России и за рубежом.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.

Мастер-класс по акварели "Летний день"

Когда: 18 мая (суббота) в 16:00

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень

Стоимость: 800 рублей

6+

Скетчинг — это техника быстрого рисунка. Она позволяет выполнять рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу.

Вы сможете нарисовать свежий, красочный рисунок акварелью, навевающий мысли о мягком летнем ветре и полевых цветах.

Приходите, если давно хотели начать рисовать, но не знали с чего начать, или откладывали это занятие в долгий ящик. Сделаем зарисовку карандашом и раскрасим её акварельными красками.

Приятная компания и душевная атмосфера гарантированы.

Уютная атмосфера, ароматный кофе, вкусный чай, кондитерские сладости и интересный мастер-класс ждут Вас!

Телефон для записи: 46-84-09.

Хобби-студия "Васильки"

18 мая (сб)

10:30 Брошь с суккулентами из полимерной глины. 650 р. / 1,5 ч. 14+

12:30 2 в 1 Единорог из полимерной глины + бутылочка с пожеланиями. 550 р. / 1, 5ч. 7+

14:00 Кружка с декором из полимерной глины. 800 р. / 1, 5 ч. 7+

14:30 2 в 1 Объемный браслет + Слайм. 700 р. / 1, 5 ч. 7+

16:30 Точечная роспись. Свой предмет. 850р./ 2-3 ч. 14+

19 мая (вс)

10:30 Мини-блокнот-брелок и Слайм. 600 р. 1,5 ч. 7+

13:00 2 в 1 "Слайм с ароматом и баночка с морским декором". 650 р. / 1,5 ч. 7+ (Водопроводная 30)

13:00 Ободок с декором из японской глины. 1350 р. / 2,5 ч. 14+

16:00 Живопись. Цветы. 800-1200 р. / 3ч. 14+ (Республики 57)

15:00 Космо-брошь. 600 р. / 1 ч. 7+ (Водопроводная 30)

Запись по ссылке.

ул.Дмитрия Менделеева, д.18, 3 этаж (ТЦ "Дарина")

Мастер-класс по изготовлению слайма

Когда: 18 мая (суббота) в 13:00

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень , ул.Республики 5а

Цена: 450 рублей

12+

Слайм, лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости.

Хотите научиться делать слаймы? Тогда этот мастер-класс для вас!

Вас ждёт немного полезной теории:

История создания слаймов.

Топ 3 ошибки, которые нельзя допускать при создании слаймов.

Как сделать айсберг слайм и безопасно ли это? (делать будем обычный слайм, а про айсберг только расскажем).

Почему важна точность пропорций?

А так же все секреты создания слаймов! Вы сделаете слайм по своему вкусу и заберете его домой

Телефон для записи: 46-84-09.

BEST OF SHNIT SHORTS: Сборник Короткометражных фильмов

Когда: C 16 (чтв) по 19 (вск) мая в 20:00

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 200 - 300 рублей

12+

В ожидании нового сезона полюбившегося российским зрителям всемирного кинофестиваля короткометражных фильмов shnitWorldwideShortfilmfestival в Тюмени (и в 15 других городах России) пройдут показы лучших короткометражек из конкурса прошлого года.

Увлекательные, динамичные, неожиданные и забавные короткометражки из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только.

Программа в этом году обильна на комедии и весьма сюрреалистичные истории, происходящие с очень обычными людьми: странный домашний спектакль для одного зрителя, невероятно вкусная лапша из слез, убитый дракон на заднем дворе и другие.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Общий хронометраж: 93 минуты

Подробности по телефону 8-922-042-00-26

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту

Когда: 18 мая в 12:00

Где: П. Боровский, КСК "Олимпия"

Бесплатно!

0+

Тюменцев приглашают на Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту. В 12 часов состоится торжественное открытие коммерческого старта и парад участников. в 13:00 пройдет конкур на кубок "Деловая Россия", в 14:00 - конкурс на мощность лошади, а в 15:00 участников ожидает торжественное награждение.

Мастер-класс по росписи вееров

Когда: 18 мая (суббота) в 18:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень, ул.Республики, 5а

Стоимость: 700 рублей

6+

Мастер-класс по росписи вееров познакомит вас с прекрасным искусством декорирования этого изящного аксессуара.

В императорском Китае веера обычно расписывались сценами из жизни китайских владык и их придворных, а на оборотной стороне – каллиграфией. На нашем занятии вы тоже сможете на одной стороне веера изобразить картинку в китайском стиле, а на другой - выбрав любой подходящий иероглиф, сделать памятную надпись.

Все материалы включены. Уровень художественного мастерства не важен.

Телефон для записи: 46-84-09.

Цирк "Галеон"

Когда: 18 мая в 13:00 и в 17:00, 19 мая в 17:00

Где: ТРЦ "Кристалл", ул.Дмитрия Менделеева, 1А

Стоимость: 500-1200 рублей

0+

Московский цирк "ГАЛЕОН" один из самых больших передвижных цирков России. Современный, с большой разнообразной программой в двух отделениях, на 1200 посадочных мест. Цирк оснащен современным сценическим освещением. Великолепный профессиональный звук и по-настоящему интересное шоу артистов со всего мира.

Турнир по регби-7 "Кубок Совета ректоров Тюменской области"

Когда: 18 мая в 14:00

Где: СК "Строймаш" (ул.Индустриальная, 49а)

Вход свободный!

6+

Впервые в борьбе за Кубок участвуют команды из 5 ведущих вузов Тюменской области: ТИУ, ТюмГУ, ТВВИКУ, СурГПУ, СурГУ. Приходите поддержать участников.

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