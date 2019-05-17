Куда сходить с детьми в Тюмени 18 и 19 мая?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет еженедельный Топ мероприятий на выходные для всей семьи.
Выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках"
Когда: с 16 мая по 30 июля 2019
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63
Вход свободный!
12+
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает посетить выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках" художников Андрея и Михаила Рудневых.
Творчество братьев Рудневых – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов.
Темы, которые затрагивают художники, актуальны по сей день. Это вопросы человеческого выбора, Добра и Зла, поиска своего места в меняющемся мире. Выставка позволит познакомиться с работами в технике живописи и графики.
Зрители увидят творческий процесс создания живописного полотна: в определённые дни художники будут работать онлайн. Также гостей ждут авторские экскурсии.
За восемнадцать лет профессиональной деятельности Андрей и Михаил Рудневы неоднократно принимали участие в международных фестивалях, выставлялись в России и за рубежом.
Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.
Мастер-класс по акварели "Летний день"
Когда: 18 мая (суббота) в 16:00
Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень
Стоимость: 800 рублей
6+
Скетчинг — это техника быстрого рисунка. Она позволяет выполнять рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу.
Вы сможете нарисовать свежий, красочный рисунок акварелью, навевающий мысли о мягком летнем ветре и полевых цветах.
Приходите, если давно хотели начать рисовать, но не знали с чего начать, или откладывали это занятие в долгий ящик. Сделаем зарисовку карандашом и раскрасим её акварельными красками.
Приятная компания и душевная атмосфера гарантированы.
Уютная атмосфера, ароматный кофе, вкусный чай, кондитерские сладости и интересный мастер-класс ждут Вас!
Телефон для записи: 46-84-09.
Хобби-студия "Васильки"
18 мая (сб)
10:30 Брошь с суккулентами из полимерной глины. 650 р. / 1,5 ч. 14+
12:30 2 в 1 Единорог из полимерной глины + бутылочка с пожеланиями. 550 р. / 1, 5ч. 7+
14:00 Кружка с декором из полимерной глины. 800 р. / 1, 5 ч. 7+
14:30 2 в 1 Объемный браслет + Слайм. 700 р. / 1, 5 ч. 7+
16:30 Точечная роспись. Свой предмет. 850р./ 2-3 ч. 14+
19 мая (вс)
10:30 Мини-блокнот-брелок и Слайм. 600 р. 1,5 ч. 7+
13:00 2 в 1 "Слайм с ароматом и баночка с морским декором". 650 р. / 1,5 ч. 7+ (Водопроводная 30)
13:00 Ободок с декором из японской глины. 1350 р. / 2,5 ч. 14+
16:00 Живопись. Цветы. 800-1200 р. / 3ч. 14+ (Республики 57)
15:00 Космо-брошь. 600 р. / 1 ч. 7+ (Водопроводная 30)
Запись по ссылке.
ул.Дмитрия Менделеева, д.18, 3 этаж (ТЦ "Дарина")
Мастер-класс по изготовлению слайма
Когда: 18 мая (суббота) в 13:00
Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень , ул.Республики 5а
Цена: 450 рублей
12+
Слайм, лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости.
Хотите научиться делать слаймы? Тогда этот мастер-класс для вас!
Вас ждёт немного полезной теории:
История создания слаймов.
Топ 3 ошибки, которые нельзя допускать при создании слаймов.
Как сделать айсберг слайм и безопасно ли это? (делать будем обычный слайм, а про айсберг только расскажем).
Почему важна точность пропорций?
А так же все секреты создания слаймов! Вы сделаете слайм по своему вкусу и заберете его домой
Телефон для записи: 46-84-09.
BEST OF SHNIT SHORTS: Сборник Короткометражных фильмов
Когда: C 16 (чтв) по 19 (вск) мая в 20:00
Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2
Стоимость: 200 - 300 рублей
12+
В ожидании нового сезона полюбившегося российским зрителям всемирного кинофестиваля короткометражных фильмов shnitWorldwideShortfilmfestival в Тюмени (и в 15 других городах России) пройдут показы лучших короткометражек из конкурса прошлого года.
Увлекательные, динамичные, неожиданные и забавные короткометражки из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только.
Программа в этом году обильна на комедии и весьма сюрреалистичные истории, происходящие с очень обычными людьми: странный домашний спектакль для одного зрителя, невероятно вкусная лапша из слез, убитый дракон на заднем дворе и другие.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Общий хронометраж: 93 минуты
Подробности по телефону 8-922-042-00-26
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту
Когда: 18 мая в 12:00
Где: П. Боровский, КСК "Олимпия"
Бесплатно!
0+
Тюменцев приглашают на Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту. В 12 часов состоится торжественное открытие коммерческого старта и парад участников. в 13:00 пройдет конкур на кубок "Деловая Россия", в 14:00 - конкурс на мощность лошади, а в 15:00 участников ожидает торжественное награждение.
Мастер-класс по росписи вееров
Когда: 18 мая (суббота) в 18:00
Где: тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень, ул.Республики, 5а
Стоимость: 700 рублей
6+
Мастер-класс по росписи вееров познакомит вас с прекрасным искусством декорирования этого изящного аксессуара.
В императорском Китае веера обычно расписывались сценами из жизни китайских владык и их придворных, а на оборотной стороне – каллиграфией. На нашем занятии вы тоже сможете на одной стороне веера изобразить картинку в китайском стиле, а на другой - выбрав любой подходящий иероглиф, сделать памятную надпись.
Все материалы включены. Уровень художественного мастерства не важен.
Телефон для записи: 46-84-09.
Цирк "Галеон"
Когда: 18 мая в 13:00 и в 17:00, 19 мая в 17:00
Где: ТРЦ "Кристалл", ул.Дмитрия Менделеева, 1А
Стоимость: 500-1200 рублей
0+
Московский цирк "ГАЛЕОН" один из самых больших передвижных цирков России. Современный, с большой разнообразной программой в двух отделениях, на 1200 посадочных мест. Цирк оснащен современным сценическим освещением. Великолепный профессиональный звук и по-настоящему интересное шоу артистов со всего мира.
Турнир по регби-7 "Кубок Совета ректоров Тюменской области"
Когда: 18 мая в 14:00
Где: СК "Строймаш" (ул.Индустриальная, 49а)
Вход свободный!
6+
Впервые в борьбе за Кубок участвуют команды из 5 ведущих вузов Тюменской области: ТИУ, ТюмГУ, ТВВИКУ, СурГПУ, СурГУ. Приходите поддержать участников.
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