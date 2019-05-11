Тюменцы предлагают развивать мусоропереработку за счет экологического сбора

Тюменские общественники предложили Министерству природных ресурсов России направлять средства от экологического сбора, который платят организации, оказывающие в процессе деятельности негативное воздействие на окружающую среду. на создание высокоэффективных предприятий по переработке твёрдых коммунальных отходов, рассказали в пресс-службе губернатора.
"Новые производства - это большие инвестиции, поэтому мы и предложили направить деньги от экологического сбора в первую очередь на развитие вторичной переработки. В неё входит разработка новых технологий утилизации, переработка ТКО и рекультивации существующих полигонов", - пояснила руководитель тюменского общественного совета партийного проекта "Чистая страна" Елена Острягина.
Она уточнила, что некоторые виды отходов, пригодных для вторичного использования, на сегодняшний день в России никем не перерабатываются.
"Сортированный мусор не ограничивается только стеклом, пластиком, бумагой и картоном. Например, одежда и обувь тоже могут представлять интерес для переработчиков. И такие предприятия должны у нас появиться в ближайшем будущем", - уверена Елена Острягина.
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