В Тобольске травматологи используют малоинвазивную технологию лечения плечевого сустава

В Областной больнице №3 Тобольска внедряют новую технологию восстановления сухожильно-связочного аппарата с минимальным количеством разрезов при помощи артроскопии. Такой подход способствует скорейшему восстановлению функции сустава и прекращению болевого синдрома.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, с болями в области плечевого сустава чаще всего обращаются спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни. Артроскопия плечевого сустава требуется в тех случаях, когда в нём повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Она помогает не только выяснить, где находится повреждение, но и сшить разрывы через небольшие проколы кожи.

Традиционная операция сопровождается большим разрезом и серьезной кровопотерей, после чего на коже остается большой рубец. Как отметил заведующий травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексей Гринь, все повреждения можно устранить в ходе малоинвазивной операции.

"Сложность открытой операции еще и в том, что весь сустав в одном разрезе не видно. Несколько надрезов делать нельзя - можно нарушить кровоснабжение. А вот при помощи артроскопии можно делать всё и сразу с минимальными потерями - окружающие здоровые ткани остаются неповреждёнными", - прокомментировал врач.