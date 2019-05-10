Семьи из Викулово научат хулиганить по-научному

В викуловском семейном клубе "Счастливы вместе" откроют лабораторию "Хулиганим по-научному". Мероприятие состоится 12 мая в районном Доме культуры, начало в 15:00.

Как рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева, участниками необычной встречи станут около 30 членов семейного клуба. Их встретят два профессора - Пробиркина и Пипеткина. Сама же программа разработана на основе несложных опытов, с которыми каждый сталкивается в повседневной жизни.

После разминки викуловчане приступят к опытам. Некоторые ингредиенты будут в шутку прописаны, как волшебные. По словам организаторов, мероприятие носит развлекательный характер, поэтому в ход пойдут мыльные пузыри и воздушные шары.

Дети и родители научатся создавать мыльные пузыри разного размера. Каждый участник также получит длинный воздушный шарик, который можно свернуть в фигурку. Их можно будет оставить себе на память о празднике, пишет ИА "Тюменская линия".