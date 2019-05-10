Социальные службы Тюменской области проводят патриотические акции

Источник фото: "Афиша Тюмень"

Сотрудники учреждений социальной сферы Тюменской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с помощью различных патриотических акций и проектов. Некоторые из них продлятся до конца мая.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, Областной центр реабилитации инвалидов в 2019 году запустил интернет-проект "Я помню… История в лицах". На сайте центра размещаются истории участников Великой Отечественной войны, познакомиться с которыми могут все желающие. Накануне Дня Победы сотрудники центра пригласили ветеранов на праздничную акцию "Маршрут памяти". Специальный автобус доставил их к мемориальному памятнику "Вечный огонь", а после – в детско-юношеский центр "Фортуна" на праздничный "огонек".

В Областном геронтологическом центре к празднику приурочили серию мероприятий и проектов. Был организован "Санаторий на дому", в рамках которого ветераны могли получать оздоровительные услуги по месту жительства. Проект "Добро рядом!" представляет собой адресную помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В рамках социального проекта "#bezПожара" волонтеры фонда "Старшее поколение" вместе с сотрудниками МЧС устанавливают в домах тюменцев автономные дымовые пожарные извещатели.

До 30 мая продлится акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!". Волонтеры своими руками изготавливают и собирают посылки, а затем отправляют заслуженным тюменцам. Кроме того, в период акции по городу будет курсировать ретро "Спасибомобиль" с волонтерами.