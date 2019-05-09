В тюменской обсерватории расскажут о малых планетах и героях войны

Фото: "Старая башня" ВКонтакте

Более 130 малых планет на сегодняшний день носят имена участников Великой Отечественной войны и городов-героев, рассказал создатель обсерватории "Старая башня" в тюменском селе Червишево Владимир Куракин.

"Первой в этом ряду стала планета Зоя, названная в честь Зои Космодемьянской в 1968 году. Есть небесные тела носящие имена и героев войны, чья биография связана с Тюменью. Например, разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Малая планета - небесное тело движущееся по орбите вокруг Солнца и отличающееся от больших планет своими небольшими размерами. При выборе имён для малых планет трудно найти более достойные, чем имена героев Великой Отечественной.