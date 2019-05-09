Владыка Димитрий благословил Общество "Двуглавый Орел" на проведение совместных Крестных ходов и мероприятий

Фото Ивана Ганихина

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в числе первых в России благословил региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" на проведение совместных мероприятий и прохождение Крестных ходов в сопровождении флагов и символики организации. Одним из ярких событий стал Крестный ход 5 мая, который состоялся в Тюмени в день Антипасхи.

Пасхальный Крестный ход 5 мая проходил от Знаменского кафедрального собора к Спасскому храму. После богослужении в Знаменском соборе тысячи людей прошли Крестным ходом с остановками и чтением Евангелия, пением пасхального тропаря и колокольным звоном по улицам Семакова, Ленина, Челюскинцев и Хохрякова. Тюменцы в колонне шествовали с лучезарными и благодарными улыбками, радуясь великому православному празднику, а также погожему солнечному дню, оповещая "Христос Воскресе!".

Кроме того, состоялось поистине историческое событие для Тюмени и Тобольско-Тюменской епархии: митрополит Димитрий впервые за 90 лет, прошедших со дня закрытия Спасского храма, совершил здесь молебен о воскрешении Христа.

"Сто лет назад, после кровавого переворота, в России появились альтернативы православным праздникам с тысячелетней историей: вместо Рождества Христова стали праздновать Новый год, вместо Пасхи – Первомай. Но сейчас мы возвращаемся к истокам, к нашим исконно русским традициям, и с каждым годом число участников служений в храмах, Крестных ходов лишь растет. В день Антипасхи, которая совпала с майскими праздниками, в многотысячных колоннах шли не только взрослые, но также дети, молодежь", - сообщил руководитель тюменского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Он подчеркнул, что председатель Общества "Двуглавый Орел" Константин Малофеев, избранный заместителем патриарха Кирилла во Всемирном Русском Народном Соборе, обозначил главную миссию общественной организации: защита русских ценностей и интересов во всем мире.

Владыка Димитрий один из первых среди митрополитов в России выступил с инициативой объединить усилия и возможности Тобольской митрополии, Русского Народного Собора и Общества "Двуглавый Орел". Он благословил общественников на использование символики и флагов во время мероприятий. Так, во время Пасхального Крестного хода митрополит Димитрий шел во главе колонны, а рядом казаки несли флаги "Двуглавого Орла". Также 9 мая православные тюменцы понесут флаги "Двуглавого Орла" на Параде Победы.

12 мая Общество "Двуглавый Орел" примет участие в проведении Пасхального благотворительного бала, который организует молодежное отделение Тюменского благочиния. Для участников проведут викторину на знание истории. 18-19 мая Тобольская митрополия и Общество "Двуглавый Орел" совместно с благотворительным фондом "Золотое детство" и Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области организуют экскурсию в Тобольск для победителей конкурса детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей". Ребят примет в гостях в ризнице Софийского собора Владыка Димитрий. А в дни летних каникул стартует новый конкурс "Мои благие дела", подведение итогов которого также будет проходить в рамках Крестного хода 29 августа.