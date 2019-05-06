Полицейские спасли кошку от агрессивных собак

16:30 06 мая 2019
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Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Уватском районе женщина поблагодарила полицейских за спасение ее питомца.

На улице сотрудники полиции увидели, как собаки набросились на кошку. Полицейские отогнали агрессивных псов и отвезли раненое животное в ветучреждение. Из-за полученных травм кошка не могла самостоятельно передвигаться.

Оказалось, что спасенное животное ожидает потомство и нуждается в экстренной операции. Вскоре откликнулась хозяйка кошки. Женщина поблагодарила полицейских за ее спасение.

Теги: животные , полиция
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