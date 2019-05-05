В Тюмени проведут акцию "Стена памяти"

Акция "Стена памяти" состоится в Тюмени в Доме культуры "Орфей". Жители района ММС и другие тюменцы смогут разместить на стенде фотографии и письма с фронта.

Как сообщают организаторы, фотографии или копии с фронтовиками, тружениками тыла, письма с фронта, копии наградных документов и наград с поясняющими записями будут принимать до 6 мая на первом этаже ДК "Орфей". Обращаться к администратору.

"Пусть память о наших героях живет вечно", - отмечают инициаторы акции.

Принять участие в оформлении "Стены памяти" могут все желающие, пишет "Тюменская область сегодня".