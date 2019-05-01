В Тюмени запустят специальные автобусы до кладбищ

День поминовения усопших – Радоница – в этом году выпадает на 7 мая. В этот день с утра в храмах Тюмени пройдут специальные службы, после горожане поедут на кладбища. Добраться туда им помогут специальные автобусы.

С 4 по 7 мая в преддверии Радоницы по маршрутам № 32 и № 121 будут пущены автобусы особо большого и большого класса вместимости. Узнать актуальную информацию о маршрутах можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в справочной службе МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.



На могилке нужно оставить угощения – крашеные яйца, пасхальный кулич, сладости. В этот день на кладбище запрещено трапезничать, распивать алкоголь, осквернять память, вспоминать плохое об усопших, плакать, скорбить, злословить и шуметь. Могилка должна быть чистой и ухоженной. На ней запрещено оставлять стакан с водкой и кусочек хлеба, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

