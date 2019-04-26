Организовать полноценное питание для сотрудников поможет сеть кафе "Вкус 72"

Приемы пищи во время рабочего дня важны для поддержания работоспособности сотрудников и отличного настроения. Чаще всего сотрудники заботятся о своем завтраке и обеде самостоятельно. Сеть кафе корпоративного питания "Вкус 72" предлагает организацию завтраков и обедов для компаний по очень приятным ценам.

Каждый своевременный прием пищи, как и его отсутствие, определенным образом сказывается на нашем организме. Чтобы еда шла нам на пользу, а не во вред, крайне необходимо сделать ежедневный рацион правильным и сбалансированным. Для этого нужен полноценный завтрак, сытный обед и легкий ужин.

Профессионалы сети кафе корпоративного питания "Вкус 72" специально разработали меню на любой вкус. В нем есть и блюда домашней кухни, и блюда правильного питания. Вам предложат большой выбор блюд кетодиеты или любой другой на ваш выбор. Кроме того, повара готовят национальные блюда, даже по вашим рецептам.

Немаловажным является вопрос качества продукции. Во "Вкус 72" продукты поставляют только аккредитованные поставщики, а вся молочная и мясная продукция проходит контроль системы "Меркурий". Кроме того, готовая продукция проходит проверку приборами на содержание кислотности блюд.

Особое внимание уделяется чистоте в цехах. Здесь соблюдаются все санитарные требования и нормы на каждом этапе работы. Блюда готовятся в четко отведенных помещениях, согласно стандартам.

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Ресторанная Федерация "Вкус 72" на рынке уже более 10 лет. Компания организует кейтеринг в офисе, конференц-зале, на улице или даже в поле. Профессионалы своего дела установят высококлассное и безопасное оборудование: передвижную линию раздачи, пароконвектомат, индукционные плиты. Кроме того, команда легко справится с такой задачей, как обслуживание банкета до 1000 человек или фуршет до 2000 человек.

Команда "Вкус 72" может установить мобильную линию раздачи на любом предприятии и даже открыть корпоративные кафе любого формата. Приятно удивит заказчиков стоимость обслуживания. Обеспечить своим сотрудникам ежедневное правильное и сбалансированное питание вам предложат всего от 160 до 230 рублей за завтрак и обед.

Ресторанная федерация "Вкус 72" образовалась в 2009 году. В настоящее время в ее состав входят такие заведения, как банкетный ресторан Vintage, караоке-клуб Avenю, караоке-зал Avenю Solo, караоке-зал Avenю Vip, Центр Выездного обслуживания "Вкус 72", сеть корпоративных столовых "Вкус 72" и кафетерий Coffee-Spot. Команда "Вкус 72" подходит к делу со всей ответственностью, ведь каждый ее сотрудник – профессионал своего дела!

Уточнить интересующие подробности можно по телефону +7 3452 92 90 02 и на сайте http://vkus72.ru/.