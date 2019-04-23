Ветераны Великой Отечественной войны бесплатно отдохнут в "Красной гвоздике"

Социально-оздоровительный центр "Красная гвоздика" принял на санаторно-курортное лечение 200 ветеранов Великой Отечественной войны из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области.

В 2019 году бесплатные специализированные заезды пройдут в апреле, мае и сентябре. За год двухнедельный курс санаторно-курортного лечения пройдут 500 ветеранов из Тюмени и районов Тюменской области: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей.

В программе заездов - оздоровительные процедуры, творческие мастер-классы, танцы в сопровождении духового оркестра с исполнением мелодий прошлых лет, встречи с психологом. По вечерам ветераны смогут вспомнить молодые годы во время просмотра военных кинофильмов, а также посетить концертные программы тюменских исполнителей и коллективов, сообщили в департаменте соцразвития.