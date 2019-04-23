Студвесна-2019: лучшие поедут в Пермь

Закрытие Областного фестиваля "Студенческая весна" прошло в Тюмени 22 апреля. На финальном шоу 169 студентов показали 22 лучших номера: из них золотыми призами наградили 6 коллективов, которые поборются за звание лучших в Перми с 14 по 19 мая. Событие соберет более 2 800 участников из 80 регионов страны.

В течение трех недель участники областного этапа соревновались в интеллектуальных играх, научно-техническом творчестве, оригинальном жанре, танцевальных и музыкальных выступлениях и модных шоу. Через кастинги прошло 800 номеров, 73 из которых эксперты отметили лучшими, они же и прошли в финальные показы по каждому направлению. Всего в 2019 году на участие заявились 3500 человек.

Концерт закрытия режиссировала Марина Галяветдинова, профессор, заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры:

В творчестве важно развитие, вскрытие нового и неизвестного, диалог со зрителем о существенных вещах. Поэтому очень радует, что темы, которые сегодня поднимают студенты актуальные и по-настоящему задевают их самих. Мы увидели огромное количество молодых талантов, умеющих работать, искать и любить свое дело. Смотря на них, вдохновляешься сам.

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Тюменскую область на Российской студенческой весне представят 120 жителей большой Тюменской области из 5 творческих коллективов. Так, в направлении "Театр" с номером "Проводы любви" выступят ребята из мастерской Тюменского государственного института культуры, в "Хореографии" — коллектив StandUp Тюменского государственного университета с уличным танцем. В "Оригинальном жанре" свою работу "Сын человеческий" представит студия хореографии ИГиН Тюменского индустриального университета, а коллекция Strong Side коллектива Studio A.V. Тюменского государственного университета выступит в направлении "Мода". Концертную программу под названием "Стояние на реке Угре" в Перми покажет коллектив Тюменского индустриального университета Института геологии и нефтегазодобычи. Также в состав делегации войдет студентка Тюменского государственного университета Елена Слюсарева, которая выиграла Золотой приз с радиорепортажем в направлении "Медиа".

Работы оценивали 24 федеральных эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Челябинска, Урая, Новосибирска и Перми, сообщает пресс-служба проекта. Специальным гостем фестиваля стал российский певец Алексей Чумаков. Также в числе экспертов актер театра и кино Михаил Богдасаров, редактор социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николай Маратканов, участница телепроекта "Студия Союз" на ТНТ Елена Гущина, главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала "Цирк со звёздами" Лина Шевченко, а также актеры, кинорежиссеры и другие гости.

Студвесна стартовала 1 апреля. В этом году фестиваль расширил свою географию в честь 75-летия Тюменской области: в числе участников Студвесны — более 100 студентов из Югры и Ямала: Нижневартовска, Надыма, Салехарда, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, Урая, Нефтеюганска, Мегиона, Когалыма и Пыть-Яха. Кроме того, в этом году появилась новая номинация "Мейкертон" в направлении "Научно-техническое творчество": в создании "Машины Голдберга" приняли участие 40 студентов.

Посмотреть финальные шоу по каждому направлению и закрытие Студвесны можно в официальной группе фестиваля во "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф